Da Torino: "Chissà se Barella non abbia telefonato a Deiola e Pavoletti per Napoli-Cagliari"

Con un Napoli-Cagliari all'orizzonte, secondo Tuttosport potrebbe esserci qualche telefonata dell'ex Nicolò Barella, ora l'Inter, agli ex compagni di squadra in terra sarda. Questa l'ipotesi avanzata dal quotidiano: "E chissà che pure Deiola e Pavoletti non abbiano ricevuto nei giorni scorsi delle chiamate da un ex compagno che di cognome fa Barella.

Niccolò è rimasto legatissimo al Cagliari e di sicuro un favore grosso tanto al presidente che ai due amici senatori proverà a chiederlo. Sarebbe un regalo inaspettato, ma in un campionato in cui i colpi di scena non sono mancati è giusto rimanere all’erta fino al triplice fischio finale" si legge sul giornale torinese.