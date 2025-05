La città segue la volontà di Conte: "Bancarelle sono piene di bandiere che nessuno compra"

vedi letture

Conte logora chi ce l’ha, perché proprio il suo ossessivo rapporto con la vittoria ha trascinato la città sull’orlo di una crisi di nervi, persino adesso che il traguardo sembra davvero a portata di mano. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, che spiega come la città stia attendendo in maniera molto silente la gara decisiva con il Cagliari: "Di festeggiamenti anticipati nemmeno l’ombra e questa volta la scaramanzia non c’entra. Le bancarelle sono piene di bandiere che nessuno compra. Balconi e terrazzi disadorni, anche se mancano poche ore alla possibile apoteosi.

I tifosi si stanno ancora riprendendo dal grande spavento dello scorso weekend e sui social — scherzando fino a un certo punto — è diventata virale la richiesta alle istituzioni di allestire i maxi schermi per la sfida decisiva di venerdì sera contro il Cagliari davanti agli ospedali Cardarelli e Monaldi:eccellenze nella cardiologia. Altro che pullman scoperto. Prima, almeno altri 90’ di sofferenza. Per le celebrazioni si aspetta la matematica" si legge sul quotidiano in edicola.