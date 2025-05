Juventus, spada di Damocle sul mercato: 65 mln sono già impegnati

Juventus, spada di Damocle sul mercato in entrata: 65 milioni sono già impegnati. Questa la considerazione del Corriere dello Sport in merito ai piani estivi sul mercato del club bianconero, che si trova a fronteggiare gli impegni già assunti nella scorsa stagione: "Di certo c’è che la Juve, nelle prossime settimane, dovrà mettere mano al portafogli per pagare le rate dei calciatori acquistati nelle ultime due sessioni di mercato.

La formula del “compro ora e pago dilazionato”, ormai utilizzata da tutte le società di A, presenta un conto salato: in estate il club dovrà spendere circa 13 milioni a testa per Koop e Douglas Luiz, altri 7 per Thuram, 4,2 per Cabal, 9,3 per Nico, 4,8 per Di Gregorio, 5,7 per Kelly e 3,4 per Costa. Se poi, come sembra, venisse riscattato anche Kalulu, la cifra complessiva ammonterebbe a 65,2 milioni".