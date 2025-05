Inzaghi ne cambia 9, Gazzetta approva: "Scudetto ormai complicato, tutto sulla Champions!"

Inzaghi ha scelto e farà un po' rumore. Contro il Verona spazio alle seconde linee: una Champions val bene uno Scudetto, scrive la Gazzetta dello Sport in un'editoriale per raccontare che solo Sommer e Bisseck saranno i reduci del 3-3 di Barcellona. Il resto saranno seconde linee. Inzaghi, che da tempo cammino sul filo che divide tutto dal niente, con questa decisione - si legge - sembra un implicito addio allo Scudetto per concentrarsi sull'Europa. In realtà nessuno ad oggi può sostenere se sia un bene o un male, per noi - scrive il quotidiano - è una scelta coraggiosa, quasi obbligata e condivisibile.

L'Inter di campionato, anche nell'ultima gara con la Roma, ha già dimostrato di essere diversa da quella di coppa. In Europa la concentrazione è diversa e nei giocatori deve essere subentrato un po' di appagamento verso il campionato, compensato dalla fame di quella Champions persa ad Istanbul. Il Napoli, inoltre, è difficile che fallisca: certo può incappare in una giornataccia, ma la situazione psico-fisica è all'opposto, ha un obiettivo chiaro e quattro rivali alla portata e Conte è il più adatto in queste situazioni. Le energie dell'Inter, invece, sono al limite dopo una delle stagione più stressanti che si ricordi. L'Inter non può mettere a rischio una finale Champions per un sogno ancora più complicato.