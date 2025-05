La giornata cruciale: a Lecce l'ultimo (vero) bivio e Conte chiede piedi per terra

vedi letture

E' un'altra giornata chiave per la lotta Scudetto. Il Napoli con un margine di 3 punti sull'Inter affronta l'ostacolo più alto da qui alla fine del campionato, il Lecce di Giampaolo, chiamato a sua volta a fare punti pesanti per la salvezza. Poi i partenopei, nelle ultime tre giornate, sfideranno Genoa, Parma e Cagliari che invece potrebbero tutte a quel punto del campionato non avere più particolari obiettivi da raggiungere. Una partita pesantissima dunque che, in caso di vittoria, potrebbe spalancare un'autostrada ai partenopei verso lo Scudetto e proprio per questo Antonio Conte - decisamente sereno e sorridente in questa circostanza - ci tiene a mantenere tutti con i piedi per terra: "Non dimentichiamo che due settimane fa eravamo 3 punti sotto, manteniamo la calma e l'umiltà, non deve mai essere persa dall'ambiente. Dobbiamo restare compatti, umili, con i piedi per terra. Mancano 4 partite ed io ho avuto esperienze in cui ho perso e vinto Scudetti all'ultima giornata. E' importante la sostanza", ed ancora in un altro passaggio: "Non abbiamo fatto niente, io il calcio lo conosco e serve grande attenzione. Qualsiasi cosa accadrà domani mancheranno 3 partite. Non ci affossiamo da soli, sarebbe stupido e provinciale", il monito di Conte, concentrato su un obiettivo che ora vede avvicinarsi e non vuole lasciarsi sfuggire.

Confermato il cambio tattico

Olivera centrale? "Voi sapete tutto, sono domande fasulle. Tutto quello che accade qui si viene a sapere", la risposta di Antonio Conte, sorridente, a confermare l'adattamento dell'uruguyano al centro della difesa ed il passaggio ad una sorta di 4-4-2 molto fluido. Nonostante gli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus, out Rafa Marin che non ha mai convinto del tutto Conte e quindi spazio all'adattamento provato già prima del match col Torino (in quel caso però poi fu rischiato Buongiorno, evidentemente non ancora recuperato del tutto). Spinazzola quindi arretrerà da terzino ed in attacco, non fidandosi neanche di Okafor e Ngonge, Conte butterà dentro Raspadori al fianco di Lukaku per un 4-4-2 già provato prima del Milan, poi saltato per l'indisponibilità di McTominay che partirà più largo (in non possesso) per accentrarsi come di consueto alle spalle di Lukaku.