La prima cosa che ha fatto De Bruyne quando Garcia gli ha tolto la fascia

"La nazionale e il Belgio gli hanno fatto bene: Garcia gli ha tolto la fascia di capitano ma la corona è sua". Così scrive il Corriere dello Sport parlando del numero 11 del Napoli e della scelta dell'ex allenatore di cambiare il capitano del Belgio. Kdb non si è perso d'animo e ha reagito alla sua maniera con tre gol in due partite e ora il ritorno a Napoli da protagonista aspettando la gara del Franchi. Poi quella speciale di giovedì in Champions League.

"Un Citizen onorario tra i Citizens, dopo dieci anni di incanto sulle sponde del Mersey e 116 giorni di inevitabile nostalgia e sole del Sud. Nuove emozioni napoletane, inesplorate fatiche e grandi obiettivi: giocherà per lo scudetto, per l’orgoglio europeo, per le coppe, per la squadra. E per se stesso: Garcia ha preferito il più giovane Tielemans a Kevin (e Lukaku) per il ruolo di capitano? E lui ne ha infilati tre, uno dietro l’altro, da fuoriclasse puro. Il più fab dei Four".