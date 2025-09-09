Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: difesa inedita e dubbio Lucca-Hojlund

Il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla prima sfida stagionale con una delle sette sorelle, questo sabato alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gli uomini di Stefano Pioli sono a caccia della prima vittoria in questo campionato, gli azzurri avranno i pensieri anche alla trasferta di Champions del giovedì contro il Manchester City. Mister Conte fronteggiare lo stop di Rrahmani che si aggiunge alle indisponibilità di Lukaku e Neres, ma sarà l'occasione per vedere da titolare il nuovo acquisto Beukema. C'è grande attesa pure per Hojlund ed Elmas.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte perde Rrahmani che ha rimediato un infortunio in nazionale, così si pre annuncia un 4-1-4-1 con una difesa inedita. Tra i pali Meret ancora favorito su Milinkovic-Savic, in retroguardia Di Lorenzo e tocca al nuovo acquisto Beukema, poi ballottaggi Juan Jesus-Buongiorno (che potrebbe essere preservato in vista della Champions) e Spinazzola-Olivera. Le chiavi del centrocampo sono affidate al solito Lobotka, mentre De Bruyne e Anguissa agiranno da mezz'ali con Politano e McTominay inizialmente più larghi. In attacco il dubbio è tra Lucca e Hojlund, con l'italiano in vantaggio per partire titolare. Ai box David Neres, mentre Gutierrez potrebbe strappare la prima convocazione.

Le ultime sulla Fiorentina

Stefano Pioli attende l'esito degli esami strumentali di Gudmundsson, che ha avuto un problema fisico in nazionale. Tutto dipende dalla presenza dell'islandese: se non dovesse farcela, i viola si schiereranno con il 3-5-2 anziché il 3-4-1-2. Dunque, in porta De Gea, pacchetto difensivo composto da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle fasce di centrocampo agiranno Dodò e Gosens, in mezzo invece pronti Mandragora e Fagioli. Alle spalle delle punte Kean e Piccoli potrebbe agire Gudmundsson, ma è pre allertato Sohm per una mediana più pesante.

Stadio Artemio Franchi (Firenze) sabato 13 settembre ore 20:45

FIORENTINA (3-4-1-2) probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli

Ballottaggi: Gudmundsson-Sohm 55-45%

Indisponibili: Kouamé

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 70-30%, Juan Jesus-Buongiorno 55-45%, Spinazzola-Olivera 55-45%, Lucca-Hojlund 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Neres

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net