Pistocchi: "Gattuso migliora la classifica ma non la qualità. Italia disordinata e distratta"

L'Italia vince la sua seconda partita con Gennaro Gattuso come commissario tecnico, ma senza convincere del tutto. Dopo il netto 5-0 rifilato all'Estonia, gli azzurri portano a casa i tre punti faticando tantissimo contro Israele: il match finisce 4-5 con la rete decisiva arrivata solo nel recupero. Ora la Nazionale ha quasi blindato il secondo posto, essendo a pari punti con Israele con una gara in più da giocare, e quindi i play-off, ma sembra difficile ad oggi immaginare di poter strappare il primato alla Norvegia, soprattutto dopo la prestazione mostrata in campo.

Così il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la vittoria dell'Italia: "Dopo 90 minuti fantozziani, un’Italia disordinata e distratta va sotto 2-1, rimonta sino al 4-2, subisce due gol in pochi minuti e al 91’ batte 5-4 Israele grazie a un gol di Tonali. Gattuso migliora la classifica ma non la qualità. D’altronde, la minestra si fa con quello che passa il convento".