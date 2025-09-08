Gosens lancia la sfida: "Sabato ci vendicheremo col Napoli, vogliamo dare segnale forte!"

Fiorentina a caccia di rivincita contro il Napoli: parola di Robin Gosens. L'esterno viola, in vista della sfida alla squadra di Conte, promette battaglia parlando ai microfoni dell'edizione odierna del Corriere Fiorentino.

È vero che quest’estate l’Atalanta ha cercato di riportarla a Bergamo?

"È verissimo. Mi hanno chiamato e fatto sapere dell’interesse. Non nego di averci pensato perché Firenze per me ormai è casa, ma anche Bergamo lo è. All’Atalanta ho passato anni bellissimi e alla città mi lega il periodo tremendo del Covid: è un rapporto che va oltre lo sport e che rimarrà per sempre. Proprio per questi sentimenti contrastanti ho detto subito che avrei lasciato carta bianca al club. E quando la Fiorentina mi ha detto “no chance” di andar via sono stato felicissimo di rimanere. E orgoglioso della fiducia del presidente Commisso e di tutto il club. In viola mi sento importante e ora voglio soltanto ripagare la fiducia".

Tra meno di una settimana arriva il Napoli, in quello che sarà l’esordio stagionale in casa. Sensazioni?

"Ah, non vedo l’ora che arrivi quella partita. L’anno scorso il Napoli è stata l’unica grande che ci ha battuto senza darci la possibilità neppure di tentare di restare aggrappati al risultato. Sabato dovrà essere la nostra rivincita. Loro sono fortissimi e se possibile sono diventati ancora più completi, ma vogliamo dare subito un segnale forte. A noi stessi, ai nostri tifosi e al campionato. Batterci deve diventare difficile per tutti".