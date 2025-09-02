Serie A, indisponibili e squalificati: ecco chi salta la 3ª giornata
Squalificati, indisponibili e giocatori in dubbio: ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 3ª giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Kolasinac, Bakker, Ederson, Lookman (in dubbio)
Squalificati: nessuno
BOLOGNA
Indisponibili: Holm (in dubbio), Immobile, Casale, Bonifazi
Squalificati: nessuno
CAGLIARI
Indisponibili: Pavoletti (in dubbio), Radunovic (in dubbio)
Squalificati: nessuno
COMO
Indisponibili: Diao, Dossena
Squalificati: nessuno
CREMONESE
Indisponibili: Bonazzoli (in dubbio), Castagnetti, Johnsen, Barbieri (in dubbio), Saro, Tsadjout
Squalificati: nessuno
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Barak
Squalificati: nessuno
GENOA
Indisponibili: Otoa (in dubbio)
Squalificati: nessuno
INTER
Indisponibili: nessuno
Squalificati: nessuno
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Miretti (in dubbio), Perin
Squalificati: nessuno
LAZIO
Indisponibili: Gigot (in dubbio), Isaksen (in dubbio), Patric, Vecino
Squalificati: nessuno
LECCE
Indisponibili: Marchwinski (in dubbio), Jean, Rafia, Pierret
Squalificati: nessuno
MILAN
Indisponibili: Leao (in dubbio), Adli, Bennacer, Jashari
Squalificati: nessuno
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Gutierrez (in dubbio)
Squalificati: nessuno
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Trabucchi, Charpentier
Squalificati: nessuno
PISA
Indisponibili: Lind (in dubbio), Vural, Esteves
Squalificati: nessuno
ROMA
Indisponibili: Bailey
Squalificati: nessuno
SASSUOLO
Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup, Missori
Squalificati:nessuno
TORINO
Indisponibili: Ismajli (in dubbio), Schuurs, Sazonov, Savva
Squalificati: nessuno
UDINESE
Indisponibili: Padelli
Squalificati: Okoye
VERONA
Indisponibili: Suslov, Valentini, Yellu
Squalificati: nessuno
