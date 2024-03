La priorità assoluta di ADL: disegnare un destino europeo in questo rush finale

Sul Corriere dello Sport in edicola si fa il punto sulle gare che mancano agli azzurri per chiudere il campionato

"La priorità per il momento, per il periodo che culminerà nella 38ª giornata e nel traguardo finale della nona partita, è disegnare un destino europeo che in questo frangente fugge e sfugge". Sul Corriere dello Sport in edicola si fa il punto sulle gare che mancano agli azzurri per chiudere il campionato: "Il Napoli è settimo con 45 punti, a -9 dal quarto posto del Bologna che vale la Champions, e due passi dalla Conference che allo stato spetta all’Atalanta.

La prossima avversaria attesa al Maradona dopo la sosta: il primo step di un percorso che racconterà anche degli scontri diretti con la Roma, la Fiorentina e la splendida macchina guidata da Thiago Motta. C’è, ci sarà di tutto: per gradire le sfide con Monza, Frosinone, Empoli, Udinese e Lecce. Giocherà la squadra, certo, ma anche De Laurentiis: non in campo, ci mancherebbe, ma con i pensieri del futuro. Quello, sì. Eccome".