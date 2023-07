Lunedì Garcia sarà a Castel Volturno: tre new entry nel suo staff

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, lunedì Garcia sarà al centro sportivo di Castel Volturno

Come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, lunedì Garcia sarà al centro sportivo di Castel Volturno: ha voluto un confronto con lo staff tecnico e medico per programmare il lavoro degli azzurri. Sarà l’occasione giusta per iniziare a mettere a sistema le conoscenze dei tanti collaboratori che lavoravano già al Napoli e le new entry tra gli uomini di Garcia: il preparatore atletico Paolo Rongoni, il vice Stephane Jobard e il collaboratore storico Claude Fichaux.