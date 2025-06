Clamoroso Natan: venduto dal Napoli a 9mn, ora il Betis ne rifiuta quasi 30!

Il Real Betis ha trovato in Natan uno dei protagonisti della scorsa stagione, un elemento imprescindibile nella difesa verdiblanca. Il centrale brasiliano, arrivato in prestito dal Napoli, ha brillato con 52 presenze (2 gol e 2 assist), convincendo il club andaluso a esercitare l’opzione di acquisto per 10 milioni di euro. Ora, dopo aver firmato un contratto fino al 2030, il 24enne è diventato un cardine del progetto ma anche un pezzo pregiato sul mercato. L’impatto del difensore ne LaLiga non è passato inosservato e diversi club europei hanno manifestato interesse.

Secondo Estadio Deportivo, il Betis ha rifiutato un’offerta da 27 milioni di euro (quasi il triplo rispetto all'investimento), mentre squadre come Lazio e Leeds United sarebbero state tra le prime a muoversi per il giocatore, attratte dalla sua solidità difensiva e dai margini di crescita. Consapevole del valore del giocatore, il Betis ha fissato invece il prezzo a ben 45 milioni, una valutazione che sottolinea sia il suo ruolo chiave in squadra sia la volontà del club di non agevolarne la partenza. Questa cifra rappresenta una sfida per chi intende acquistarlo: chi è disposto a spendere così tanto per assicurarsi un calciatore che è esploso solo negli ultimi 12 mesi?