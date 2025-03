Mossa vincente con l'Inter: Conte la riproporrà in futuro

vedi letture

Funzione e convince il doppio play a centrocampo. La mossa di Gilmour accanto a Lobotka ha sortito gli effetti sperati contro l’Inter e così Antonio Conte potrebbe riproporla anche per le prossime partite. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Lo slovacco accanto allo scozzese forma una doppia cerniera di centrocampo utile in fase di costruzione ma anche in fase passiva per aiutare la difesa, come accaduto sabato contro la formazione di Inzaghi. Una soluzione tattica vincente che potrebbe essere riutilizzata anche in futuro nel momento clou del campionato. A prescindere dall'infortunio di Anguissa che Conte spera di poter riabbracciare quanto prima.