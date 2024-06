Osimhen e l'interesse dell'Arsenal: due possibili contropartite per il Napoli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive di possibili club interessati al nigeriano

Che futuro per Victor Osimhen? Il Corriere dello Sport oggi in edicola scrive di possibili club interessati al nigeriano: "Osi, però, è giovane e ambizioso e sogna la Premier: di recente s’è riaffacciato l’Arsenal, London calling, si vedrà. Poi, Parigi, dove Victor è letteralmente di casa, proprio come la sua compagna Stef, e dove il Psg è sempre alla finestra a leggere la storia infinita di grandi attaccanti scritta con Adl dai tempi delle clausole di Lavezzi e Cavani.



P.S. Se vogliamo, i Gunners hanno in dote un po’ di uomini che non dispiacciono mica al Napoli: dal centrocampista offensivo inglese Smith Rowe, 23 anni, al difensore giapponese Tomiyasu, 24 anni, ex Bologna e anche obiettivo dell’ultimo mercato di gennaio.

Si vedrà. Suggestioni a parte, certo" si legge sul quotidiano.