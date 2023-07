PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Osimhen, la svolta”

“Osimhen, la svolta”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“Osimhen, la svolta”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Trattativa sbloccata: più vicino il rinnovo col Napoli. L’accordo si può chiudere in ritiro a Castel di Sangro, Victor ieri a Parigi. Vanno avanti i colloqui fra De Laurentis e l'agente Calenda. Il blitz in Francia solo da turista. In difesa si insiste ancora per Killman. Spunta Castrovilli”. Al centro la Roma: “Dybala, l'ora della firma.

ElSha gol, pari Roma. Paulo aspetta il club: finisce 1-1 con il Braga”. Spazio anche alla Lazio: “Ciro e Luis com'è bella la nuova vecchia Lazio. Sarri, 2-0 all'Nk Bravo. Il Mago prolunga”. Di spalla la decisione della FIGC: “Brexit cancellata è una rivoluzione per il mercato”. In basso: “Inzaghi contro Ronaldo e Brozovic (12.15), Allegri all'esame Pioli (4.30)”.