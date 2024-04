PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Donnarumma sbaglia, il PSG va in... Barça"

TuttoNapoli.net

"Godiamocela". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Stasera a San Siro, alle ore 21.00, va in scena Milan-Roma: andata dei quarti di finale di Europa League. Il derby tricolore promette un gioco di qualità. La notte di Pioli e De Rossi, che devono ingabbiare Giroud-Leao e Dybala-Lukaku.

Atalanta - "Provaci ancora Gasp". Contro il Liverpool l'Atalanta ritenta l'impresa. Klopp: "Sempre difficile con voi italiani".

Champions League - "Donnarumma sbaglia, il PSG va in... Barça". Il portiere è protagonista in negativo del ko dei francesi per 2-3 contro i catalani. L'altro quarto quarto vede prevalere l'Atletico per 2-1 sul Dortmund.