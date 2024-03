PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Se non altro è un'Italia che vince"

"Pellegrini apre, Barella chiude: 2-0 all'Ecuador".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con la doppietta Ferrari in Australia: "Sainz e Ferrari dell'altro mondo". Di spalla spazio alla vittoria dell'Italia in amichevole contro l'Ecuador: "Se non altro è un'Italia che vince. Pellegrini apre, Barella chiude: 2-0 all'Ecuador". Ancora di spalla spazio alla Juventus, che vede crescere il valore della sua rosa: "La Juve vale oltre 50 milioni più di prima".