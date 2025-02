Quando tornano Olivera e Spinazzola? C'è un indizio (e una gara chiave)

vedi letture

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola spiega quando gli infortunati potranno tornare a disposizione di Conte. L'allenatore aspetta i suoi terzini sinistri, entrambi ko nelle ultime settimane: "L'allenatore del Napoli Antonio Conte attende i rientri di Olivera e Spinazzola previsti per la gara contro l'Inter. Ma ci sono anche buone notizie. Buongiorno può rientrare al fianco di Rrahmani in difesa. Sulle fasce Di Lorenzo e Mazzocchi, in porta Meret. In mediana Lobotka supportato da McTominay e Anguissa. In attacco Conte valuterà chi inserire tra Raspadori e Ngonge per completare il reparto con Lukaku e Politano".

