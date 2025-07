Dimaro, 1vs1: attaccanti contro difensori, Lukaku tra i migliori

In un'esercitazione di questa mattina a Dimaro Antonio Conte ha voluto provare la forza del suo attacco, ma anche della sua difesa. In una metà campo azzurri divisi in due gruppi, in porta Meret e Contini. L'esercitazione consiste nell'uno contro uno attaccanti-difensori. In blu: Noa Lang, Zerbin e Vergara sinistra, De Bruyne, Neres e Lukaku a destra. In fucsia: Rrahmani, Zanoli e Hasa a sinistra, Coli Saco, Beukema e Spinazzola a destra

In questo esercizio chi ha rubato l'occhio più di tutti è proprio Romelu Lukaku. Quando il belga è stato chiamato in causa per puntare e tirare non ha lasciato scampo a nessuno. Seduta ad alta intensità per tutti i calciatori presi in causa, che hanno dato il massimo sotto l'occhio attento dello staff azzurro.