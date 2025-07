Ufficiale Dimaro day 4, il report del club: lavoro atletico e tecnico, le ultime su Buongiorno

vedi letture

Prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida, nel quarto giorno in Val di Sole gli azzurri di Antonio Conte hanno svolto due allenamenti: uno in mattinata, il secondo nel pomeriggio. Durante la prima seduta, la squadra ha svolto un lavoro prima tecnico e poi di corse. Nella sessione pomeridiana, i calciatori sono stati impegnati in una serie di partite a tema e in alcuni esercizi tattici. Alessandro Buongiorno ha svolto un allenamento differenziato. Di seguito il report ufficiale della SSC Napoli: "Quarto giorno di ritiro a Dimaro. I ragazzi, nella mattina, hanno effettuato un lavoro di corse, dopo aver svolto un allenamento tecnico specifico con il mister. Nel pomeriggio, dopo un parte tattica, la squadra ha svolto una serie di partite a tema. Lavoro differenziato in campo per Buongiorno".

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".