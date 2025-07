Ufficiale Scelta inedita per Lucca: l'ex Udinese ha un nuovo numero di maglia

Dopo l’ufficialità dell’operazione con l'Udinese, Lorenzo Lucca ha ufficializzato il suo numero di maglia che indosserà col Napoli. L'attaccante italiano acquistato per circa 35 milioni di euro, autore di 12 gol nell’ultima stagione, rappresenta un innesto strategico per Antonio Conte. In questa stagione il tecnico italiano potrà contare su di lui sia come sostituto naturale di Romelu Lukaku, sia come possibile partner d’attacco in determinati momenti della stagione.

Lucca ha scelto il numero di maglia 27. Una novità per lui, che in passato ha vestito numeri più tradizionali per una punta, come il 9, il 17 e il 18. Tutti questi numeri erano al momento già occupati. Il 9 è sulle spalle di Romelu Lukaku, il 17 è indossato da Mathias Olivera e il 18 appartiene ancora a Giovanni Simeone, che però è in uscita proprio per lasciare spazio all'ex centravanti dell'Udinese.