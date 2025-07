Ufficiale Dimaro, day 7: ritorna il doppio allenamento, il programma di oggi

Dopo la prima amichevole disputata ieri, che ha visto il Napoli di Antonio Conte perdere 2-0 contro l'Arezzo di Cristian Bucchi, i campioni d'Italia tornano ad allenarsi oggi a Dimaro-Folgarida. Per il settimo giorno del ritiro estivo in Val di Sole gli azzurri effettueranno una doppia seduta, mattino e pomeriggio. Alle ore 21:30 appuntamento per i tifosi con l'Allert Comedy Show, con: Raffaele Nolli, Michele Ruggiero, Fabian Grutt e Vincenzo Comunale.

