Foto Esordio con sconfitta: la fotogallery dal campo dello 0-2 con l'Arezzo

vedi letture

La stagione del Napoli inizia con un ko a sorpresa: la squadra di Antonio Conte, nel primo test estivo svolto oggi a Dimaro, cade sotto i colpi dell’Arezzo, militante nel campionato di Serie C e capace di battere i campioni d’Italia con il risultato di 2-0. A sbloccare il risultato è Pattarello, freddo dal dischetto dopo un fallo in area di Lang. Meret intuisce, tocca, ma non basta: palla in rete e toscani avanti. Il raddoppio arriva all’ultimo minuto, con Varela che approfitta di un errore in disimpegno di Mazzocchi per chiudere i conti.

Conte, alle prese con le assenze di McTominay e Politano (affaticamento), oltre agli infortunati Buongiorno e Gilmour, ha sperimentato due formazioni diverse per tempo, dando spazio a diversi nuovi acquisti, a partire da Kevin De Bruyne, impiegato come titolare. L’ex City è stato il più attivo nella prima frazione di gioco, con due tiri nei primi 30 minuti. In calce, le immagini dal campo da Dimaro.