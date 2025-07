Simeone, Buongiorno, McT e Gilmour out: guardano il test con l'Arezzo a bordocampo

vedi letture

Non solo gli infortunati Alessandro Buongiorno, Billy Gilmour e Scott McTominay, anche Giovanni Simeone ha saltato Napoli-Arezzo. L'attaccante argentino, come gli altri tre azzurri, non era nella distinta ufficiale della prima amichevole stagionale dei campioni d'Italia. Si attende il report ufficiale della SSCNapoli per conoscere il motivo dell'esclusione del Cholito, che dovrebbe essere dovuto ad un risentimento musclare. Simeone ha assistito alla sconfitta del Napoli all'esordio, l'Arezzo di Bucchi si è imposto per 2-0, a bordocampo insieme agli altri tre assenti.

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".