"Vai Lucca!", primo incitamento dei tifosi per il nuovo acquisto: il gesto dell'attaccante

Ancora prima dell'ufficializzazione della SSCNapoli, arrivata successivamente, il nuovo acquisto Lorenzo Lucca era presente sul presente per la sessione mattutina degli allenamenti del ritiro di Dimaro-Folgarida. Mentre il gruppo era alle prese con le faticose ripetute è anche arrivata il primo grido di incitamento dei tifosi per il nuovo attaccante azzurro: "Vai Lucca!", a seguire applausi con l'ex Udinese che saluta con la mano.

