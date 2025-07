Video La Noa-Cam di Tuttonapoli: ecco anche l'olandese Lang alle prese con i primi tocchi in maglia azzurra

Non solo Kevin De Bruyne, ma oggi è anche la prima in allenamento con il Napoli di Noa Lang. L'esterno olandese è stato ufficializzato poche ore fa da ADL tramite il suo profilo X. Così facendo ha potuto far allenare alla luce del sole di Dimaro Folgarida anche l'esterno fantasista oramai ex Psv.

Anche lui è stato acclamato dai tantissimi tifosi presenti allo stadio di Carciato.