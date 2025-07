Ufficiale Le prime parole di De Bruyne in azzurro: domani la conferenza di presentazione

vedi letture

Il ritiro di Dimaro è iniziato e come tale riserva tutti i giorni notizie, opinioni conferenze che ci porteanno alla prossima stagione. Quest'oggi abbiamo ascoltato le prime parole di Antonio Conte in conferenza e nella giornata di domani alle ore 15.00 toccherà all'uomo con più occhi addosso in questi giorni, ovvero Kevin De Bruyne. Il belga parlerà alla stampa per la prima volta da quando ha scelto il Napoli. Come sempre, potrete seguire il live testauale della conferenza su Tuttonapoli

