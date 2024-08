Ufficiale Castel di Sangro, domani allenamento congiunto Napoli-Casertana: l'annuncio

Altro allenamento congiunto per il Napoli a Castel di Sangro dopo la partitella con la Cavese. "Domani, 4 agosto, alle ore 10 la Casertana scenderà in campo allo 'Teofilo Patini' di Castel di Sangro per un allenamento congiunto con il SSC Napoli", comunica la stessa Casertana sui suoi canali social. In campo ci saranno gli azzurri che resteranno fuori nella gara di oggi contro il Girona (ore 18.30, diretta testuale su Tuttonapoli.net)

