Castel di Sangro, finalmente riposo per gli azzurri: ecco quando torneranno ad allenarsi

Per l'occasione sono previste doppie sedute prima del rientro a Castel Volturno, dove continuerà la preparazione in vista del primo impegno ufficiale.

Dopo l'allenamento congiunto con la Casertana, test deciso da una rete di Gaetano, il Napoli all'undicesimo giorno di ritiro a Castel di Sangro finalmente si riposa. Dopo l'intensa preparazione che ha visto gli azzurri essere messi sotto torchio da Antonio Conte, il tecnico del Napoli ha concesso il pomeriggio libero ai giocatori e non solo. Infatti, come da programma, nella giornata di domani non è previsto nessun allenamento.

Appuntamento quindi sul terreno del Patini per martedì e mercoledì, ultimi due giorni di ritiro in Abruzzo. Per l'occasione sono previste doppie sedute prima del rientro a Castel Volturno, dove continuerà la preparazione in vista del primo impegno ufficiale: il 10 agosto al Maradona contro il Modena per i 32esimi di Coppa Italia.