Rileggi live Castel di Sangro, day 11: Napoli-Casertana 1-0 (79' Gaetano), un colpo da biliardo decide l'allenamento congiunto

Domani giorno di riposo per gli azzurri. Appuntamento a martedì per la doppia seduta d'allenamento a porte aperte al Patini. Restate collegati su Tuttonapoli per tutti gli aggiornamenti dal ritiro di Castel di Sangro.

11.50 - TERMINA QUI L'ALLENAMENTO CONGIUNTO.

91'- Ngonge va sul fondo e crossa in area, la difesa della Casertana devia in angolo di testa. Dagli sviluppi del corner ripartenza della Casertana che va al tiro sul primo palo: palla fuori!

83' - NATAN! Dopo una piroetta in area della Casertana, conclusione rimpallata per il brasiliano che si propone prima davanti e dopo chiude su una ripartenza avversaria.

79'- GAETANO!!! GOOOOOL!!! Zerbin la mette al centro dalla sinistra, Gaetano controlla in area e la piazza con il piatto destro nell'angolino alla sinistra di Vilardi: 1-0 per gli azzurri!

73' - Gaetano scambia con Cheddira a centrocampo e prova la percussione: atterrato ai 25 metri dalla porta. Dagli sviluppi della punizione nulla di fatto.

69' - Mezzoni crossa da destra, Cheddira viene anticipato in area.

68' - Altro triplo cambio per la Casertana.

65' - Iaccarino lancia Cheddira, palla troppo lunga che diventa preda di Vilardi.

64' - Triplo cambio per il Napoli: escono Caprile, Mario Rui e Simeone, entrano Contini, Mezzoni e Gaetano. Mezzoni va sulla fascia destra con Zerbin che passa a sinistra. Gaetano nel ruolo di trequartista di sinistra e Cheddira diventa prima punta.

60' - Simeone! L'argentino si trova a tu per tu col portiere Vilardi della Casertana che salva in uscita bassa.

56' - Triplo cambio per la Casertana, che cambia anche il portiere: entra Vilardi

51' - Punizione battuta da Ngonge in direzione del vertice destro dell'area, il cross di mancino viene ribattuto dalla difesa.

11.04 - INIZIA IL SECONDE TEMPO! Nessun cambio.

10.49 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

44' - Sugli sviluppi di un corner ci prova prima Bianchi per la Casertana, Caprile che blocca il pallone. Sul capovolgimento di fronte è Zerbin non sfrutta un'opportunità in area di rigore: palla ribattuta.

40' - ZERBIN! Ngonge recupera la palla e serve l'esterno che da posizione defilata tira sull'esterno della rete.

38' - CHEDDIRA! Spara alto dalla distanza.

30' - Stavolta batte Mario Rui, la difesa respinge di testa, sul proseguimento la Casertana spreca una ripartenza.

28' - Altro angolo per il Napoli, batte ancora Ngonge dalla destra. Dagli sviluppi Cheddira guadagna un altro corner dalla sinistra.

26' - Corner battuto dallo stesso Ngonge sul secondo palo, colpo di testa di Cheddira comodo per Zanellati che blocca.

25' - NGONGE! Il belga ci prova dal vertice sinistro dell'area, conclusione deviata in angolo.

24' - NATAN! Punizione dalla trequarti messa in mezzo da Ngonge, il brasiliano si tuffa di testa ma la difesa della Casertana salva quasi sulla linea.

18' - Contrasto duro a centrocampo tra Juan Jesus e un avversario, il brasiliano si rialza dopo qualche secondo.

16' - CHEDDIRA! Tiro dalla distanza del marocchino, tiro sbilenco e rimpallato al limite dell'area.

11' - Ngonge prova a imbeccare sulla sinistra Mario Rui, ma lancio troppo profondo e pallone fuori.

8' - Angolo per il Napoli: la battuta di Ngonge è fuori misura.

7' - Zerbin supera Falasca sulla destra e crossa Bacchetti devia fuori.

1'- A bordo campo anche il presidente Aurelio De Laurentiis, seduto su una mini panchina.

10-04 - PARTITI!

10-01 - Le squadre entrano in campo.

Napoli 3-4-2-1 Caprile; Rafa Marin, Juan Jesus, Natan; Zerbin, laccarino, Cajuste, Mario Rui; Ngonge, Cheddira, Simeone.

Casertana 4-2-3-1 Zanellati; Heinz, Gatti, Bacchetti, Falasca; Bianchi, Proia; Calapai, Deli, Galletta; Tavernelli.

9.54 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

9.40 - Anche il Napoli entra in campo per il riscaldamento. Osimhen assente, non parteciperà all'allenamento congiunto. Il nigeriano prende parte all'esercitazione sui tiri in porta, così come Gaetano.

9.30 - La Casertana entra in campo per il riscaldamento. Sul terreno di gioco anche i portieri del Napoli.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella undicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo l'amichevole persa dagli azzurri contro il Girona ci sarà l'allenamento congiunto contro la Casertana a porte aperte per i tifosi dalle ore 10:00