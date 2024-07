Conte sul fratello Gianluca: “Ha dei valori, non sono uno che porta familiari per compagnia!”

Antonio Conte ha incontrato i tifosi in piazza a Castel di Sangro, presentando il suo staff. Queste le parole del tecnico sul fratello Gianluca Conte: "Gianluca non ha sconti. Sa benissimo che se è nel mio staff è perché ha dei valori. Io non sono uno che porta amici o familiari per compagnia. E' una grandissima persona".