Foto Napoli-Egnatia, in tribuna arriva il presidente De Laurentiis

Capannello di tifosi in tribuna centrale, tutti muniti di smartphone per le foto: è arrivato il presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro si accomoda in tribuna per assistere all'amichevole con gli albanesi dell'Egnatia. Di seguito lo scatto.