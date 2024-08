Foto Nuovo centro sportivo, ADL incontra il sindaco di Afragola: il possibile avvio dei lavori

Oggi è andato in scena un incontro nel ritiro in Abruzzo di Rivisondoli tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Afragola, Antonio Pannone.

Novità per il nuovo centro sportivo della SSCNapoli. Oggi è andato in scena un incontro nel ritiro in Abruzzo di Rivisondoli tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il sindaco di Afragola, Antonio Pannone. Ricordiamo che il club azzurro sarà costretto a lasciare l'attuale Training Center di Castel Volturno entro il 2025.

Lo stesso patron azzurro ne parlò durante la conferenza stampa della presentazione dei ritiri a Palazzo Petrucci: "A settembre spero di poter mettere la prima pietra sul nuovo centro sportivo. Per costruirlo ci vorrà più di un anno perché comprenderà dieci campi di calcio, diecimila metri quadri di uffici, strutture varie. Ma devo trovare un posto dove le mamme possano stare tranquille di far arrivare i figli in sicurezza in 15 minuti dopo la scuola. Castel Volturno? No, basta, ci siamo stati. Faremo una cosa a un quarto d'ora da Napoli".

Avanza dunque l'ipotesi per il nuovo centro sportivo (30 ettari, 10 campi, foresteria e hotel). Il Napoli punta ad avviare i lavori per la costrizione in primavera e tiene aperta anche l'ipotesi Lago Patria. A riferirlo su X è Ciro Troise, giornalista del Corriere del Mezzogiorno e direttore di IamNaples.