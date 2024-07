Foto Rrahmani out dalla seduta pomeridiana: il kosovaro esce in ciabatte sul campo

Il Napoli sta provando la linea a 5 in fase difensiva composta da: Mazzocchi, Di Lorenzo, Buongiorno, Natan e Leonardo Spinazzola in prima battuta poi Zerbin, Mizzoni Rafa Marin, Mario Rui e Juan Jesus. In tutte queste esercitazioni difensive manca un titolare inamovibile di queste stagioni come Amir Rrhamani, che si vede solo sul finale sul terreno di gioco ma in ciabatte: non ha preso parte all'allenamento.