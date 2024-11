A Milano si parla ancora di Conte e arbitri, Inzaghi: "Vanno aiutati, a cominciare da me!"

vedi letture

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, alla vigilia della partita di Champions League contro il Lipsia è intervenuto in conferenza stampa: "Noi lavoriamo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, alla nostra società e per vincere trofei. Dobbiamo continuare così, nelle ultime undici gare ne abbiamo vinte nove e pareggiate due. Nonostante ciò, siamo insieme a tutte le altre. Sarà un lungo viaggio, quest'anno ancora di più: le rivali si sono rinforzate, hanno speso tanto sul mercato e come l'Inter vorranno arrivare il più in alto è possibile".

Come questa squadra può ancora alzare l'asticella?

"Bisogna sempre lavorare di più, questo momento positivo è il migliore per spingere e migliorare ancora di più. Cerchiamo sempre di vedere dove poter fare meglio: domenica a Verona abbiamo realizzato cinque gol in un tempo, ma abbiamo visto dove abbiamo commesso qualche disattenzione che poteva costarci cara. Lo scorso anno è stata una cosa, quest'anno è diverso: in campionato e in Champions ci sono tante insidie".

Il Lipsia deve fare punti: li aspetterete? Ti ha sorpreso la calma piatta di ieri in merito alle questioni arbitrali?

"Sugli arbitri il mio pensiero l'ho espresso, bisogna cercare di aiutarli. Anche io che a volte durante le gare per l'adrenalina supero l'area tecnica. Tutti noi addetti ai lavori bisognerebbe aiutarli, non lo dico come frase fatta ma perché è giusto così. Per quanto riguarda il Lipsia, è una squadra che fa la Champions da sei anni e fino a sabato aveva la miglior difesa in Bundesliga. Nelle quattro gare di Champions che ha giocato avrebbe meritato di più, ha perso nettamente solo col Celtic. Ha un allenatore che è lì da tanti anni, ha molti giocatori di qualità e la classifica non rispecchia le loro prestazioni in Europa. Sappiamo che affrontato una squadra forte".