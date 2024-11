Accostato al Napoli, David può lasciare Lille a gennaio: ci pensa la Juve e c'è già il prezzo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Jonathan David e spiega che il centravanti canadese, a segno martedì sera contro la Juventus, continua a essere un obiettivo di Cristiano Giuntoli. Il fatto che abbia un contratto col Lille in scadenza a giugno 2025 lo renderà un sicuro uomo mercato, ma per acquistarlo già a gennaio e liberarlo dalla società transalpina a sei mesi dalla scadenza del contratto - si legge - servirà una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Non è detto però che arrivare a giugno possa essere la soluzione giusta per mettere le mani sul ragazzo classe 2000: sulle sue tracce infatti c'è mezza Premier League, ci sono Liverpool, Arsenal e soprattutto Manchester United.

L'intenzione di David e del suo entourage è quella di arrivare a scadenza, anche perché a quel punto sia il suo procuratore che il calciatore potranno avanzare richieste economiche più importanti. Il suo agente vuole 7-8 milioni di commissione, David un ingaggio da almeno cinque milioni di euro netti l'anno. "Jonathan è glaciale sotto porta. Se sbaglia la prima occasione, non fallisce la seconda", ha detto Genesio al termine di Lille-Juventus. Ma martedì sera la seconda nemmeno è servita.