Accostato al Napoli, Lucca piace alla Juve: possibile affondo già a gennaio

Accostato al Napoli all'inizio della scorsa estate, Lorenzo Lucca a Udine sta completando il processo di maturazione, tanto da essersi imposto come uno dei migliori attaccanti della nostra Serie A. Una crescita che non è passata inosservata - sottolinea Tuttosport - visto che anche il ct Luciano Spalletti se ne è accorto e l’ha chiamato subito in Nazionale.

Più di una società ha già iniziato a sondare il terreno, in particolare la Juventus del dt Cristiano Giuntoli che vanta ottimi rapporti con Gino Pozzo. I primi contatti esplorativi con l’agente del numero 17 (Beppe Riso) - si legge - sono stati positivi. La famiglia Pozzo preferirebbe cedere il proprio gioiello a fine stagione. Se però già a gennaio dovesse arrivare una proposta interessante, le parti potrebbero decidere di valutarla.