Accostato al Napoli, Rashford si offre alla Juve: la risposta è stata chiara

vedi letture

Fa scalpore quanto appena divulgato in Inghilterra. Secondo l'indiscrezione lanciata da The Sun, la Juventus ha rifiutato un'offerta per Marcus Rashford: l'attaccante inglese classe '97 - accostato anche al Napoli - è in assoluta difficoltà al Manchester United, specialmente da quando è arrivato al timone del club Ruben Amorim.

Nonostante la recente dichiarazione dal sapore di addio anticipato ("Personalmente, penso di essere pronto per una nuova sfida"), la 'Vecchia Signora' non ne ha voluto sapere. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, la dirigenza juventina è più interessata al compagno di squadra, Joshua Zirkzee