Adeyemi chiude la porta alla Juve: "Nulla di vero, voglio restare al Dortmund"

"Sono felice al Borussia Dortmund. Voglio stare in questo club e i miei piani non sono mai cambiati".

Karim Adeyemi chiude la porta alla Juventus. L'attaccante tedesco del Borussia Dortmund, giocatore che Cristiano Giuntoli segue fin da quando era un dirigente del Napoli, non ha nessuna intenzione di lasciare i gialloneri. È stato lo stesso Adeyemi ad annunciarlo nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano tedesco Bild: "La mia attenzione è rivolta solo al Borussia Dortmund, proprio come prima che circolassero queste voci. Sono felice al Borussia Dortmund. Voglio stare in questo club e i miei piani non sono mai cambiati. Mio padre ha parlato con la Juventus? Si è scritto molto, ma non è vero".

Le alternative per l'attacco della Juventus

Il nome in pole in questo momento è quello di Nico Gonzalez, argentino della Fiorentina cercato anche dall'Atalanta. L'altro nome forte molto apprezzato da Thiago Motta è quello di Galeno del Porto (piace anche alla Roma). Poi c'è anche Francisco Conceiçao, figlio d'arte di proprietà sempre del Porto. L'acquisto più fattibile è quello dell'argentino, ma a patto che la Fiorentina accetti di inserire nella trattativa una contropartita tra McKennie e Arthur, entrambi in uscita dalla società bianconera.