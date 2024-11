Allegri, futuro alla Roma? Max è a Londra e ieri ha visto la gara col Tottenham

Il quotidiano 'TuttoSport' nella sua versione online ricostruisce la serata vissuta ieri da Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus in questi giorni a Londra per seguire un corso d'inglese. Allegri in compagnia di Cherubini, suo ex dirigente, ha seguito Tottenham-Roma dagli spalti del bellissimo stadio degli spurs.

Più di un tifoso giallorosso gli ha posto questa domanda: 'Sei qui perché l'anno prossimo allenerai la Roma?' Il tecnico livornese ha risposto facendo cenno di no con la testa e s'è concentrato sulla partita fino a quando gli è stato passato un cellulare a cui era collegato Paul Pogba. "Oooh Paul", la reazione di Allegri che, con un sorriso smagliante, ha scherzato con il suo ex numero 10.