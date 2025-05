Allegri-Milan, Tmw annuncia: "Chiusura vicinissima, accordo a un passo!"

A tre giorni dal suo insediamento ufficiale, il nuovo direttore sportivo del Milan Igli Tare è già pronto a chiudere per l'erede di Sergio Conceicao. E' da diversi giorni che l'ex dirigente della Lazio lavora su due profili per la panchina rossonera: da un lato Vincenzo Italiano, dall'altro Massimiliano Allegri. E ieri dopo che il tecnico del Bologna s'è tirato fuori rinnovando il contratto il dirigente classe '73 ha mosso passi avanti probabilmente decisivi per l'arrivo del manager livornese.

Tare in 48 ore s'è inserito tra la trattativa Napoli-Conte e l'esigenza dell'Inter di aspettare la finale di Champions League per convincere Massimiliano Allegri a tornare al Milan. L'ha fatto proponendogli un progetto triennale e un contratto da circa cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Oggi in Casa Milan c'è grande fiducia circa la chiusura di questo accordo in tempi rapidissim. Lo scrive Tmw.