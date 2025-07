Atalanta, agenti di Lookman in pressing per andare via! Ma servono 50mln

La situazione di Ademola Lookman in casa Atalanta si fa sempre più calda. Gli agenti del giocatore stanno spingendo con decisione per una cessione, facendo leva sul desiderio del nigeriano di trasferirsi, come già accaduto nella scorsa estate quando si era fatto avanti il Paris Saint-Germain con una proposta da 20 milioni, ritenuta troppo bassa. Ora, anche se non ci sono ancora offerte ufficiali, Inter e Atletico Madrid seguono da vicino l’attaccante e sarebbero pronti a investire 40 milioni, cifra però ritenuta insufficiente dalla società bergamasca. L’Atalanta, che ha già perso Retegui, non ha alcuna intenzione di svendere un altro big e ha fissato il prezzo: 50 milioni più bonus.

La dirigenza resta ferma nella sua valutazione, forte anche del contratto in essere fino al 2026. Il club vuole evitare di essere condizionato dalla pressione degli agenti e dalle valutazioni al ribasso. La possibilità che si scateni un’asta resta concreta, anche considerando l’interesse crescente da parte di più club. Il precedente della scorsa estate, quando Lookman chiese di non giocare alcune gare di campionato con il mercato ancora aperto, è un campanello d’allarme per la società, che non vuole farsi trovare impreparata. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se ci sarà un’offerta concreta che possa far vacillare le certezze nerazzurre. A riferirlo è Tuttomercatoweb.