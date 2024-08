Anche la Lazio ha problemi di lista: l'ex azzurro Hysaj non ha offerte e rischia il taglio

vedi letture

Quella appena chiusa di Matteo Cancellieri al Parma non è la sola cessione che la Lazio dovrà portare a termine in questi giorni. Da piazzare, infatti, anche altri quattro esuberi (Akpa Akpro, Basic, Fares, Andrè Anderson) e soprattutto da cedere uno degli over 22 nella lista di Baroni. Un nome papabile è quello di Elseid Hysaj.

Come riporta il Corriere dello Sport, ieri sera c'è stato un incontro con l'agente Mario Giuffredi. L'ex Empoli e Napoli ha il contratto in scadenza 2025 e ha 2,8 milioni di ingaggio. Il ds Fabiani ieri, a proposito di terzini e liste, ha dichiarato: "Se prenderemo un altro over, bisognerà decidere con Baroni quale giocatore sarà necessario tagliare". Nuno Tavares, Luca Pellegrini, Marusic e Lazzari coprono le quattro caselle. Anche Gila e Patric, all’occorrenza, possono agire da terzini. Hysaj (se non escono Isaksen o Mandas) è il principale indiziato.