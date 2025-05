Ufficiale Ancora senza tecnico, la Fiorentina annuncia il rinnovo di un big

(ANSA) - FIRENZE, 30 MAG - La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del contratto di David De Gea per altri tre anni, fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio di circa 3 milioni, raddoppiato rispetto quanto percepito in questa sua prima stagione a Firenze la scorsa estate: dopo una carriera divisa tra Atletico Madrid e Manchester United, il portiere spagnolo ha difeso la porta viola in 42 occasioni, ottenendo 11 clean sheet. (ANSA).