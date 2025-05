Inzaghi, ecco l'incredibile offerta dell'Al-Hilal: non solo soldi, spunta Osimhen

Nonostante le parole rassicuranti di ieri in conferenza, c'è sempre il futuro di Simone Inzaghi al centro delle notizie di calciomercato. La volontà del tecnico dell'Inter sembra quella di restare, ma c'è da capire se sia così netta. Secondo Sky Sport, infatti, bisognerà aspettare il confronto con la società e solo in quel momento capiranno se ci sono i margini e le motivazioni per continuare insieme al di là del discorso economico.

Sul tecnico c'è l'Al-Hilal che ha formulato senza dubbio una proposta che economicamente non si può pareggiare. Sono tre anni a 25mln con la promessa di acquistare Osimhen (Napoli) ed Ederson (Atalanta), più tanti altri giocatori importanti (uno potrebbe essere Bruno Fernandes, ndr) per vincere Saudi Pro League, Champions League asiatica e fare bene nel Mondiale per Club. Inzaghi sta bene all'Inter, ma quando arrivano queste offerte si può barcollare e tentennare