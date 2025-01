Ancora una brutta Inter, ma stavolta paga: il Bologna fa 2-2 a Milano!

Finisce 2-2 a San Siro l'ultimo recupero della 19ª giornata di Serie A tra Inter e Bologna. Il Bologna parte in quarta e trova subito il vantaggio. Prove generali al 9' quando Zielinski si addormenta e offre a Moro la conclusione da fuori: Sommer devia sul palo. Al quarto d'ora il croato ci riprova: questa volta la deviazione è di Castro e la palla finisce in rete. Il vantaggio rossoblù dura quattro minuti: Bastoni morde le caviglie di Odgaard e lancia Thuram. Scarico per Dimarco, parata di Skorupski, tap-in di Dumfries: è 1-1. Trovato il pari, l'Inter cerca il vantaggio: sono ancora i due esterni a impensierire il portiere polacco. Ma c'è lavoro anche per Sommer, impegnato da Odgaard con un bel colpo di testa su calcio d'angolo. Appena prima del duplice fischio, ecco Lautaro: Zielinski si riscatta lanciando Dimarco a sinistra, cross e botta alle spalle di Skorupski. 2-1 all'intervallo.

Il primo squillo della ripresa è ancora del Bologna: Orsolini impegna Sommer, ma partendo da posizione di offside. Una punizione di Dimarco e una conclusione di Lautaro, ed ecco il pari bolognese: al 64' lo firma Holm, spedendo in rete un appoggio di Orsolini - male Dimarco nell'occasione - anche grazie alla doppia deviazione di Bastoni e palo. Parte la girandola dei cambi, che fra le altre cose toglie alla partita prima Lautaro e poi un dolorante Castro. Si susseguono cambi di gioco e mezze occasioni, il finale si accende anche per le proteste di Inzaghi dopo una punizione fischiata su azione d'attacco di Frattesi.