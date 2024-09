Arthur, dalla possibilità Napoli agli allenamenti da solo: è l'ultimo esubero della Juve

Il Napoli aveva pensato a lui, alla fine è rimasto alla Juve, ma non c'è spazio con Thiago Motta. Il Corriere dello Sport di oggi dedica ampio spazio ad Arthur, definendolo "l'ultimo tra gli esuberi a non aver trovato una nuova casa, a differenza appunto di Kostic e di Szczesny (che si è ritirato), Chiesa, Nicolussi Caviglia, Rugani, Djaló e De Sciglio".

Il centrocampista è ancora a Torino e per il momento si allena alla Continassa sempre in orari diversi dai compagni della prima squadra, come ha fatto per tutta l’estate. È stato iscritto a sorpresa nella lista per la Champions. La ragione è semplice: la Juve non aveva problemi di spazio per comporre la lista da presentare a Nyon e per questo ha inserito anche il nome del brasiliano. Per ora, però, il giocatore non rientra nei piani e quindi resta sul mercato.