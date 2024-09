Ufficiale Atalanta-Como, le formazioni: Gasperini fa turnover, fuori Lookman

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la gara del Gewiss Stadium tra Atalanta e Como, valida per la 5ª giornata di Serie A. Gasperini fa un po' di rotazione e lascia in panchina Hien, Ruggeri e Lookman, al loro posto lancia Kossonou, Zappacosta e Pasalic. Confermati invece dal primo minuto Retegui e De Ketelaere.

Fabregas invece conferma dieci undicesimi degli uomini scesi in campo a Bologna: l'unico cambio è sulla corsia di destra dove giocherà Van der Brempt e non Iovine. Per il resto Cutrone ancora preferito a Belotti così come Fadera vince di nuovo il ballottaggio con Da Cunha. Dalla panchina anche Reina, Mazzitelli e Verdi.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas