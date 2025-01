Atalanta, emergenza in difesa in vista del Napoli: si fermano due centrali

(ANSA) - BERGAMO, 13 GEN - Atalanta coi difensori contati in vista del recupero della diciannovesima giornata contro la Juventus martedì sera a Bergamo. Dopo Berat Djimsiti, che a Udine ha riportato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare destra suturata con 10 punti, l'allenatore Gian Piero Gasperini perde anche Odilon Kossounou per una lesione muscolare. La diagnosi per l'ivoriano parla infortunio muscolo-tendineo con coinvolgimento diretto all'inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori a destra. Incerti i tempi di recupero, che potrebbero rasentare il mese.

I bergamaschi si ritrovano così con i soli Scalvini, Hien, Kolasinac e Toloi per coprire tre ruoli. In attesa dell'ultima sessione sul campo a Zingonia, sicuramente indisponibile anche Scamacca, che rientrerà a febbraio. Sia Cuadrado che Retegui, invece, anche se come Djimsiti si stanno allenando individualmente, dovrebbero essere pronti per sabato contro il Napoli. (ANSA).